Kılıçdaroğlu'nun manipülasyonuna karşı gerçekler! PKK bitme noktasına geldi, terör koridoru paramparça edildi

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğramasının ardından milliyetçi ve muhafazakar seçmenin oyunu alabilmek için apar topar söylem değiştiren 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 7 maddelik protokol üzerine anlaşarak desteğini aldı.28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu öncesi 'U' dönüşü yaparak 'milliyetçi' söylemlere yönelen Kılıçdaroğlu, bu kez terörle mücadele konusunda asılsız iddialarda bulunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı.Kılıçdaroğlu, TRT'deki propaganda konuşmasında, 'Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki PKK'yla masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun, kozmik odasını teröristlere açan kendisidir.' iddiasında bulunarak büyük bir skandala imza attı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'daki 'Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması'nda Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin.' ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, asılsız iddialarını sürdürmeye devam etti. Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 'Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!' dedi.Kılıçdaroğlu'nun iddialarının aksine Türkiye, terörle mücadele konusunda önemli bir mesafe katetti. Yurt içinde terör örgütü PKK bitme noktasında geldi, sınır ötesinde düzenlenen başarılı harekatlarla güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoru bertaraf edildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, ülke içindeki terörist sayısının 86'ya düştüğünü söylemişti. Bakan Soylu, 'Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. nu 86 teröristi Cumhuriyet 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmazsak namerdiz' ifadelerini kullandı.Ayrıca, sınır ötesinde düzenlenen başarılı operasyonlarla, güney sınırlarımızda oluşturulmak istenene terör koridoru yerle bir edildi, terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe vuruldu.Bakan Akar, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamada, 'Fırat Kalkanı Harekatını gerçekleştirdik. Bu harekatla Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Devamında Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında da Barış Kalkanı Harekatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Irak'a kaçan teröristlerin peşini bırakmadık ve Pençe operasyonlarını yaptık. Irak sınırımız tamamen kontrol altımızda. Girilemez denen yerlere girildi.' ifadelerini kullanmıştı.Akar ayrıca, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 886 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylemişti.Terörle mücadeleye ilişkin tüm bu veriler değerlendirildiğinde, HDP ve Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyor.