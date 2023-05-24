  • USD: 19,83 - 19,86
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa'da 4'üncü Kökünü Kurutma Operasyonu; 101 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ile jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak düzenlediği 4’üncü 'Kökünü Kurutma Operasyonu’nda, 101 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 24.05.2023 - 12:49 Güncelleme: 24.05.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da 4'üncü Kökünü Kurutma Operasyonu; 101 gözaltı
'Torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik, 'Kökünü Kurutma Operasyonu-4' düzenlendi. Polis ile jandarmanın ortak düzenlediği operasyona; 1180 personel, 12 hava aracı, 13 narkotik köpek ile 6 bomba arama köpeği katıldı. 101 adrese şafak vakti baskın yapıldı; 101 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 11 kilo 263 gram metamfetamin, 14 kilo 506 gram esrar, 204 captagon hap, 113 gram kokain, 326 gram kenevir tohumu, 163 kilo 450 gram skunk, 12 kilo 654 gram eroin, 1613 ecstasy hap, 5 Kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tüfek, 38 ruhsatsız tabanca, 2 bin 266 paket gümrük kaçağı sigara ile 55 kilo kaçak çay ele geçirildi.

'TOPLAM 337 YAKALAMA YAPTIK'

İl Jandarma Komutanı Tuggeneral Mücahit Avkıran ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kameraların karşısına geçen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyona ilişkin bilgi verdi. Vali Ayhan, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarmamızın gayretleri ile 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 4'üncüsü bugün şafak vaktinde başlattık. Şüphelilerin yakalanması için 101 ayrı adrese, eş zamanlı olarak operasyonlarımızı gerçekleştirdik. Hamdolsun ki; çok başarılı bir operasyonu daha geride bıraktık. Zaten emniyet ve jandarma ekiplerimiz 2 aydır sahadalar. Bu süreçte toplam 337 yakalama yaptık. Bugünkü yaptığımız operasyonda da 101 şüpheli yakalanmış olup, şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan mevcutlu olarak adli tahkikat başlatılmıştır" dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ açıklaması
HDP ve Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Vaatleri teröristlere umut oldu...
Millet İttifakı'nda çatlak! Özdağ ve Kılıçdaroğlu mutabakatında dikkat çeken 'kayyum' detayı
Özdağ'ın sığınmacı yalanına Kurtulmuş'tan yalanlama: Gönüllü geri dönüş çalışmaları sürüyor
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'ın açıklamasına tepki: Günün şakasını yapmış
Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı
The Washington Post depremzedelere seçimi sordu: Erdoğan bizi asla yalnız bırakmadı
Mansur Yavaş kayıplara karıştı! Ankaralı neredeyse sandalla gezecek!
14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Togg'lu gönderme: 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya hepsini buradan yapıyorsun
EYT'lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: 'Ordu ve Rize açıklarında keşif sondajı yapılacak'
Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nı vadetti
Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'ten skandal Türkiye sözleri
Kemal Kılıçdaroğlu: Biz milliyetçi bir partiyiz
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yarım kalan işi 28 Mayıs’ta tamamlayacağız
Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
4 gün boyunca sağanak etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

4 gün boyunca sağanak etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor