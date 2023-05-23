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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'nin ortak yayınında, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan ve ikinci tur için kendisine destek açıklaması yapan Sinan Oğan ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği görüşmeye değindi. Oğan ile bir pazarlık yapılmadığını belirten Erdoğan muhalefetin başlattığı linç kampanyasını sert dille eleştirdi. Erdoğan, "Sinan Bey'in linç kampanyası içerisine gireceği beklentimizdi. Linç kültürü ne yazık ki CHP'nin ruhuna işlemiş durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş
Ekleme: 23.05.2023 - 01:28 Güncelleme: 23.05.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile pazarlık olmadığını belirtti: Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ATA İttifakı'nun cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan ve ikinci tur için Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklayan Sinan Oğan ile geçtiğimiz hafta yaptığı görüşme hakkında konuşan Erdoğan muhalefetin pazarlık iddialarına cevap verdi.

'Sinan Bey ile aramızda bu tür bir pazarlık kesinlikle olmadı' diyen Erdoğan şöyle devam etti:

'Muhalefet ya da muhalif yapılar bu tür şeyler içerisinde spekülatif bazı arayışlar içerisine girerler. Afet Bakanlığı kurulması gibi bir önerisi var. Bunlar üzerinde durulabilecek konular. AFAD olarak değil de bakanlık olarak gündeme gelebilir.'

Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş

Oğan'ın ikinci tur için kararını açıklamasının ardından sosyal medyada başta Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve muhalif isimlerin başlattığı linç kampanyasına da değinen Erdoğan 'Sinan Bey'in linç kampanyası içerisine gireceği beklentimizdi. Linç kültürü ne yazık ki CHP'nin ruhuna işlemiş durumda.' şeklinde konuştu.
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