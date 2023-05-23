Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Yakınlarını kaybedenlere burs verilecek ve yurtlara öncelikli olarak yerleştirilecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında depremzede öğrenciler için müjdeli bir haber paylaştı. Depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını belirten Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybedenlere, öğrencilerin tamamına burs verilecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara önce onlar yerleştirilecek" dedi.