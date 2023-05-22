  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.

Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
Ekleme: 22.05.2023 - 01:36 Güncelleme: 22.05.2023 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'İstanbul Gençlik Pikniği' etkinliğine katıldı.

Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar

GENÇLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Düzenlenen programda gençlerle bir ara gelen Başkan Erdoğan program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar

GÜLÜMSETEN ANLAR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak
Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı
Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular
Yedili Masa'da 'sığınmacı' krizi: DEVA Partili Yeneroğlu ile CHP'li Özcan birbirine girdi
Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun siyasi haritasında zikzak çizdiğini söyledi! Vatandaş milliyetçinin çakmasıyla mı uğraşacak?
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'
'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir
Avrupa'daki HDP'liler PKK paçavraları önünde Kılıçdaroğlu'na destek istedi: 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik
Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz...
Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Faşizan eylemler kabul edilemez
Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gençlerle buluştu! Muhalefete sert tepki: İstedikleri oyu alamadılar diye hakaret ettiler
Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama: Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk
Yurtdışında ikinci tur kuyruğu: Yeni rekor gelebilir
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı
Asgari ücrette ikinci zam tahmini: 13 bin TL'ye kadar çıkabilir
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Bitlis beyaz altından yıllık 3 milyarlık gelir elde ediyor

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!