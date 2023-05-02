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O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'nin son hava durumu değerlendirmelerine göre 2 Mayıs Salı günü sıcaklıkların 2-4 derece artması bekleniyor. Diğer yandan Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun ve Sivas'ın kuzeyinin sağanak yağışlı olması ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 2 Mayıs hav durumu raporu.

Ekleme: 2.05.2023 - 08:56 Güncelleme: 2.05.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun ve Sivas'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin bugün (Salı) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

IĞDIR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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