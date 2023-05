Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara'nın yenilgisi Kürdistan'ın özgürlüğünü açacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Bu süreçte siyasi partiler destek arayışlarını sürdürürken, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in partisi HDP ile görüştü.Görüşmenin ardından HDP, birkaç gün içinde aday çıkarmama kararı aldı ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini desteğini açıkladı. Bu kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin şartlarını açık açık kabul ettiği netleşmiş oldu. HDP'nin aldığı bu kararın ardından terör örgütü PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na yönelik destek mesajları da peş peşe gelmeye başladı.Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık, MİT ve TSK operasyonlarına karşı destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden sandıkta cevap verileceğini söyledi. Elebaşı Bayık, PKK'yı masumlaştırmaya çalışarak, kendileri ile bağlantılı olan siyasetçileri, sanatçıları, basıncıları, avukatları tutuklanmasına tepki gösterdi. HDP'nin Emek ve Özgürlük ittifakı kapsamında seçime girmesine sevinen Bayık, Kılıçdaroğlu'na 'Bu vesile ile herkese çağrım bu saldırılara misliyle sandıkta cevap vermektir. AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirilmeli Halkların başına bela olan bu zihniyet görülmeli' sözleriyle oy istedi.Terör Örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlusu YJA-Star Merkez Karargâh Komutanı Zozan Çewlik yaptığı açıklamada küstah ifadeler kullandı. Yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı hedef alan Çewlik; Ankara'yı siyasi olarak yenilgiye uğratmamız gerekiyor. AKP/MHP faşizminin yıkılması, Kürdistan'ın özgürlüğünün önünü açacaktır.' dediTerör örgütü elebaşı Sabri Ok, örgütün medya organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu ifade etti. PKK elebaşı, 'PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir.' ifadelerini kullandı.PKK elebaşı Sabri Ok, AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.Terör örgütü elebaşı, şu ifadeleri kullandı:'Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor.İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır.'Öte yandan, 12 Mart tarihinden itibaren PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimlerinden 7'li koalisyona destek açıklamalar geliyor.İşte terör örgütünden gelen destek açıklamaları:PKK elebaşlarından Bese Hozat terör örgütünün yayın organı Medya Haber'e yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik alçakça saldırılarda bulunurken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunan PKK elebaşı Hozat, 'İç savaş çıkartırız' tehdidinde bulundu.Teröristbaşı Karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na açık açık destek mesajı verirken, '14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir.' ifadelerini kullandı. İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini söyleyen Karayılan, 'Önder Apo'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.' dedi.Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin seçime ortak listeyle girmesi gerektiğini söyledi. Karasu, 'Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır' dedi. Eli kanlı PKK'lı terörist Mustafa Karasu'nun muhalefetin ortak liste ile seçime girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından İyi Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekti.Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek 'Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler.' dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, 'Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz' ifadelerini kullandı.PKK elebaşı Helin Ümit, AK Parti-MHP ittifakının seçimlerde yenilgiye uğratılmasının örgüt için çok önemli olduğunu söyledi. 7'li koalisyona destek veren Ümit, 'Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir.' dedi.Terör örgütü elebaşı Sabri Ok, daha önce yaptığı açıklamada ise 'Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz' diyerek 7'li koalisyonun arkasında durduklarını söyledi. Ok, ayrıca 'Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler.' diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etmişti.Kırmızı bültenle aranan PKK yöneticisi Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir milat için önemli bir fırsattır' ifadelerini kullandı.Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde gerçekleşen ve 52 vatandaşımızın şehit olmasına neden olan terör olayının sorumlusu THKP/C elebaşı Mihraç Ural Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.