Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki!

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.'BAY BAY KEMAL EMRİ KANDİL'DEN ALIYOR'Emri dağdan alanla değil Hak'tan alanla yol yürünür. Bay Bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları sandığa gömmeye hazır mıyız?'TERÖRİSTLERİ GÖMDÜKÇE İÇERİDE BİRİLERİ DE RAHATSIZ OLUYOR'TCG Anadolu'yu, Yeni Altay Tankımızı TSK'ya teslim ettik. Milli Muharip Uçak Kaan'ı hangardan çıkardık. Bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var su ötesinde korkanlar da var ama en çok da Cudi'de Gabar'da Tendürek'tekiler korkuyor. Oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.'ONLAR KANDİL'DEKİLERLE BERABER YÜRÜRKEN BİZ DE CUMHUR İTTİFAKI'YLA BERABER YÜRÜYORUZ'Bay Bay Kemal kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Onun yanında da malum Davutoğlu'su var, Bebecan'ı var, Karamollaoğlu'su var bir de Meral Hanım var masayı bırakır gider tekrar gelir. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi bir de iki belediye başkanını aldılar. Onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı'yla beraber yürüyoruz.