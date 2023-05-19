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Tuncay Özkan sessizliğini bozdu: Oylar çalındı iddialarını reddetti

CHP'de alınan seçim yenilgisinin ardından hedef tahtasına oturtulan Tuncay Özkan, 'oylar çalındı' iddialarını reddetti. Özkan, "CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez" dedi.

Tuncay Özkan sessizliğini bozdu: Oylar çalındı iddialarını reddetti
Ekleme: 19.05.2023 - 09:27 Güncelleme: 19.05.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Tuncay Özkan sessizliğini bozdu: Oylar çalındı iddialarını reddetti
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 49,5 oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon civarında oyla fark attı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın çok çok gerisinde kalırken, Cumhur İttifakı 322 vekil çıkardı, Millet İttifakı ise 212 vekilde kaldı.

Onursal Adıgüzel görevden alındı
Alınan yenilginin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlığının sebebini CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e kesti ve Adıgüzel görevden alındı.

Tuncay Özkan hedef gösterildi
CHP'liler alınan ağır yenilgiden sonra Kemal Kılıçdaroğlu hariç herkesi topa tutarken hezimetin sorumlularından birisi de CHP Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan olarak gösterildi.

Birçok partili, alınan yenilginin en büyük sebebinin Tuncay Özkan olduğunu belirtti.

Tepkilerin odağı haline gelen Özkan, günlerdir süren sessizliğini bozdu.

'Oylar çalındı' iddialarına yanıt verdi
Habertürk canlı yayınına katılan Özkan, muhalefetin her seçim yenilgisi sonrası ortaya attığı 'oylar çalındı' iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez"
CHP'li Özkan, canlı yayında 'oylar çalındı' iddialarını reddederken şu ifadeleri kullandı:

Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez.
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