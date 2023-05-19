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Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır HDP İl Binası önünde çocuklarını bekleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Evlatlarına çağrı yapan aileler, çocuklarını ayrılmadan HDP binası önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

Ekleme: 19.05.2023 - 10:45 Güncelleme: 19.05.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan binlerce gencin ailesi, Diyarbakır'da evlatlarının geri dönmesini bekliyor.

Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat direnişi ise bin 355'inci günüde de kararlılıkla devam ediyor.

Aileler, evlatlarına kavuşmadan oturma eylemini bitirmeyi düşünmüyor. Evlatlarına kavuşanlar oldukça da umutları yeniden yeşeriyor.

'Gelin teslim olun, orası kötü bir yer'

4 yıl değil, isterse 44 yıl, isterse 50, 100 yıl olsa ömürleri yetene kadar evlat nöbetinde olacaklarını söyleyen Gülcan Biçer' in babası Necmettin Biçer, '4 yıla yakındır HDP önünde Diyarbakır anneleri, Van anneleri burada evlat nöbetini tutmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan bu malum partinin önünden ayrılmayacağız. Dağda bulunan bütün geçlere, çocuklara hepsine seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun.

Bu devlet hepimizindir. 41 tane evladımız geldi. Hepsi ailelerinin yanında. Sizde gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Annelerinizin, babalarınızın yanlarına gelin orası sizin yeriniz değil. Orası kötü bir yerdir.' dedi.

'Kimin için öldürüyorsunuz?'

Çocuklarını mağaralara atıldığını ifade eden baba Biçer, 'Ya öl ya da öldür. Kimin için öldürüyorsunuz? Kim için ölüyorsunuz? Bu devlet, bu ülke hepimizindir. Hepimizin kanı bu ülke için dökülmüş, şehitlerin kanı vardır.

Buradan da kızıma seslenmek istiyorum. Gülcan, beni duyuyorsan, görüyorsan ben ile annen burada 4 yıldır bekliyoruz. Senin yolunu gözlüyoruz, seni buradan almadan gitmeyeceğiz. Bu yanlış yoldan daha zaman varken dön gel güvenlik güçlerine teslim ol.' diye konuştu.

'O gitti benim dünyam yıkıldı'

Dört yıldır HDP önünde evlat nöbeti tutan anne Bedriye Uslu ise bu dertten büyük dert olmadığını dile getirdi. Allah'ın kimseyi evlat acısıyla sınav etmemesi duasında bulunan Uslu, 'Oğlum Mahmut için her gün çıkıyorum bu çadırın yolunu tutuyorum. Mahmut'um gelene kadar bu nöbetime devam edeceğim, hep burada olacağım.

O nasıl gitti benim dünyam yıkıldı. Rabbim haklarımızı bu HDP'lilere bırakmasın. Bizim çocuklarımızı bizden ayrı bıraktılar kaçırıp götürdüler dağda taşa mahkûm ettiler.' diye konuştu.
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