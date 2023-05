Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat

AK Parti hükümetleri döneminde tek tek hayata geçen rüya projelere her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, dev projelerin yatırımlarının yapıldığı noktalarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye tam not çıktı. Verdiği her sözün arkasında duran ve yerine getiren Başkan Erdoğan, ülkeye yaptığı dev yatırımlar ve 'özü-sözü bir' liderliğiyle seçmenin tercihi oldu. 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçimde yerle bir olup dağılan ortakları ise seçmenin gözünde 'kurusıkı' vaat vermekten, boş konuşmaktan öteye geçmeyen siyasi profiller olarak sandığa gömüldü.Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı Zonguldak Çaycuma, Akkuyu NGS'nin inşa edildiği Mersin Gülnar, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralinin yapıldığı Konya Karapınar gibi dev yatırımların hayata geçirildiği bölgedeki vatandaşın tercihi yatırım ve istikrar oldu.Başkan Erdoğan ve AK Parti en yakın rakiplerine fark atarak seçimlerden galip çıkarken, vatandaş bu seçimde de oyunu yatırım, istihdam ve istikrardan yana kullandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerjide dışa bağımlılığı sonlandırmak için kurduğu denizdeki sondaj filosunun amirali olan Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarıldığı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin bulunduğu Zonguldak Çaycuma'nın tercihi Erdoğan oldu. Vatandaş, Karadeniz gazıyla son bir aydır doğalgaz faturası ödemezken, bir yıl boyunca da 25 metreküplük doğalgazı ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek.Devlet bu anlamda vatandaşa 40 milyar TL'lik destekte bulunurken, doğalgazın karaya çıktığı Çaycuma da bu yatırıma kayıtsız kalmadı. Çaycuma ilçesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 52.68, AK Parti'ye yüzde 40.56 oy çıktı.Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'nun inşa çalışmaları sürerken tesise ilk nükleer yakıt geçtiğimiz günlerde getirilerek, sahaya nükleer tesis unvanı kazandırıldı.Toplam 25 milyar dolar yatırımın yapıldığı, tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak olan Akkuyu NGS'nin yapıldığı Mersin'in Gülnar ilçesi de oyunu yatırım ve istihdamdan yana kullandı. Gülnar ilçesinden Erdoğan'a yüzde 52.37 oy çıktı.Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık seçimini kaybetmesi, partisini yüzde 25'e mahkum etmenin dışında milletvekili sayısını düşürmesi ile de CHP'lilerin tepkisini çekti.Geçtiğimiz aylarda seri üretimine başlanan ve banttan inen ilk araçlara rekor talebin alındığı Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretim tesisinin yer aldığı Bursa Gemlik de oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı. TOGG fabrikasının bulunduğu Gemlik'te Erdoğan'a yüzde 46.53 oy verildi.Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ile 2 milyon haneye elektrik sağlayacak devasa bir güneş tarlası kuruldu. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES ile yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, santral bölge istihdamına da önemli ölçüde katkı sağladı.Karapınar ilçesinden de Erdoğan'a yüzde 66.74, AK Parti'ye yüzde 47.32 oy çıktı.Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi sahası olan Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri tesisinin kurulu olduğu ilçede de Erdoğan'a yüzde 47.98 verildi. Hem Erdoğan hem de AK Parti yatırımların yapıldığı lokasyonların tamamında rakiplerini geride bırakarak birinci çıktı.Diğer yandan seçimle ilgili gece boyu yalan söyleyerek kendi seçmenini kazandıkları konusunda kandıran 2 belediye başkanı da büyük tepki çekti.