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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat

Türkiye 14 Mayıs'ta ilk tur seçimleri yüksek katılım oranıyla tamamladı. Ortaya çıkan sonuçta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaklaşık 2 milyon 500 bin oy farkla seçimi kazandı. Seçimden önce barış, demokrasi, dostluk imajı çizmeye çalışan koalisyon seçimin kazananı belli olur olmaz milletin tercihlerine hakaret etmeye başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları vatandaşın tercihini de ortaya koydu. Projeleri olmayan, hizmetleri engelleyenler değil icraat yapanlar, sözünü tutanlar kazandı.

Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat
Ekleme: 16.05.2023 - 10:55 Güncelleme: 16.05.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat
AK Parti hükümetleri döneminde tek tek hayata geçen rüya projelere her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, dev projelerin yatırımlarının yapıldığı noktalarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye tam not çıktı. Verdiği her sözün arkasında duran ve yerine getiren Başkan Erdoğan, ülkeye yaptığı dev yatırımlar ve 'özü-sözü bir' liderliğiyle seçmenin tercihi oldu. 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçimde yerle bir olup dağılan ortakları ise seçmenin gözünde 'kurusıkı' vaat vermekten, boş konuşmaktan öteye geçmeyen siyasi profiller olarak sandığa gömüldü.

HALK İCRAATI YAŞADI

Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı Zonguldak Çaycuma, Akkuyu NGS'nin inşa edildiği Mersin Gülnar, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralinin yapıldığı Konya Karapınar gibi dev yatırımların hayata geçirildiği bölgedeki vatandaşın tercihi yatırım ve istikrar oldu.

Başkan Erdoğan ve AK Parti en yakın rakiplerine fark atarak seçimlerden galip çıkarken, vatandaş bu seçimde de oyunu yatırım, istihdam ve istikrardan yana kullandı.

Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat

'FATİH' ZAFERİ TÜRKİYE'NİN ZAFERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerjide dışa bağımlılığı sonlandırmak için kurduğu denizdeki sondaj filosunun amirali olan Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarıldığı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin bulunduğu Zonguldak Çaycuma'nın tercihi Erdoğan oldu. Vatandaş, Karadeniz gazıyla son bir aydır doğalgaz faturası ödemezken, bir yıl boyunca da 25 metreküplük doğalgazı ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek.

Devlet bu anlamda vatandaşa 40 milyar TL'lik destekte bulunurken, doğalgazın karaya çıktığı Çaycuma da bu yatırıma kayıtsız kalmadı. Çaycuma ilçesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 52.68, AK Parti'ye yüzde 40.56 oy çıktı.

AKKUYU'NUN YAPILDIĞI GÜLNAR HALKI DA 'ERDOĞAN' DEDİ

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'nun inşa çalışmaları sürerken tesise ilk nükleer yakıt geçtiğimiz günlerde getirilerek, sahaya nükleer tesis unvanı kazandırıldı.

Toplam 25 milyar dolar yatırımın yapıldığı, tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak olan Akkuyu NGS'nin yapıldığı Mersin'in Gülnar ilçesi de oyunu yatırım ve istihdamdan yana kullandı. Gülnar ilçesinden Erdoğan'a yüzde 52.37 oy çıktı.

SEÇİMİN VE SİYASETİN KAYBEDENİ: KEMAL KILIÇDAROĞLU

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık seçimini kaybetmesi, partisini yüzde 25'e mahkum etmenin dışında milletvekili sayısını düşürmesi ile de CHP'lilerin tepkisini çekti.

TOGG YOLLARDA, ERDOĞAN GÖNÜLLERDE

Geçtiğimiz aylarda seri üretimine başlanan ve banttan inen ilk araçlara rekor talebin alındığı Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretim tesisinin yer aldığı Bursa Gemlik de oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı. TOGG fabrikasının bulunduğu Gemlik'te Erdoğan'a yüzde 46.53 oy verildi.

KARAPINAR BİR KEZ DAHA GÜNEŞ AÇTI

Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ile 2 milyon haneye elektrik sağlayacak devasa bir güneş tarlası kuruldu. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES ile yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, santral bölge istihdamına da önemli ölçüde katkı sağladı.
Karapınar ilçesinden de Erdoğan'a yüzde 66.74, AK Parti'ye yüzde 47.32 oy çıktı.

BEYLİKOVA YATIRIMI SEÇTİ

Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi sahası olan Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri tesisinin kurulu olduğu ilçede de Erdoğan'a yüzde 47.98 verildi. Hem Erdoğan hem de AK Parti yatırımların yapıldığı lokasyonların tamamında rakiplerini geride bırakarak birinci çıktı.

Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat

YALANCI BAŞKANLARA TEPKİ

Diğer yandan seçimle ilgili gece boyu yalan söyleyerek kendi seçmenini kazandıkları konusunda kandıran 2 belediye başkanı da büyük tepki çekti.
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