YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında, adayların yeterli çoğunluğu alamadığını ve seçimlerin resmi olarak ikinci tura kaldığını açıkladı.Oy verme esnasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum arkadaşlarıma, ayrıca seçim personelimize, sandıklarda bulunan kamu görevlilerimize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir.Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir.