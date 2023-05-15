Elazığ'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi Kirazlı Sokak'ta bina önünde araçtan indiği esnada çantasının zorla çalınması konusu ile ilgili olarak ekipler tarafından 48 saatlik 30 ayrı güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri incelemesi neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın Ü. K. isimli şahıs olduğu tespit edilip ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliye ait ikametinde yapılan aramada yaklaşık değeri 1 Milyon TL olan ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgusunda Cezaevi Firarisi olduğu ve toplamda 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilerek sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.