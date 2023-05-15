CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Elazığ'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir milyon liralık ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi Kirazlı Sokak'ta bina önünde araçtan indiği esnada çantasının zorla çalınması konusu ile ilgili olarak ekipler tarafından 48 saatlik 30 ayrı güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri incelemesi neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın Ü. K. isimli şahıs olduğu tespit edilip ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliye ait ikametinde yapılan aramada yaklaşık değeri 1 Milyon TL olan ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgusunda Cezaevi Firarisi olduğu ve toplamda 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilerek sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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