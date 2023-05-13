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Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs için seçim çalışmalarını tamamladı. Başkan Erdoğan bugünkü programlarını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda ettiği akşam namazıyla bitirdi.

Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti
Ekleme: 13.05.2023 - 20:24 Güncelleme: 13.05.2023 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul'da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandırdı.

Onlarca mitinge katılan Başkan Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile tamamladı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ İLE HEP BİRLİKTE KILIYORUZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Ayasofya Camii'nde akşam namazını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile hep birlikte kılıyoruz.' ifadelerini kullandı.

86 YIL SONRA İBADETE AÇILMIŞTI

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı 'hayırlı olsun' mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti
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