Motosikletle uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakalandı

İstanbul’da motosikletle uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Kemal Paşa Mahallesi'nde bir motosikletin sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramalarda satışa hazır halde bir kilo 240 gram Marihuana maddesi, bir hassas terazi, bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 585 lira nakit para ele geçirildi. Motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan Ö.G. adliyeye sevk edildi ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.