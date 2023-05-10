  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'daki Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak: Ulaşım 3 dakikaya inecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yapımı devam eden Doğancı Barajı Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Orhaneli-Bursa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikadan 3 dakikaya indirecek olan tünelin yıl sonunda açılacağını söyleyen Bakan Varank, "İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli’nin açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız" dedi.

Bursa'daki Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak: Ulaşım 3 dakikaya inecek
Ekleme: 10.05.2023 - 12:33 Güncelleme: 10.05.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak: Ulaşım 3 dakikaya inecek
AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün gittiği Orhaneli ilçesinde, yapımı devam eden Doğancı Barajı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Varank'a AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da eşlik etti. Orhaneli ilçesini Bursa'ya bağlayan 2 bin 36 metrelik tünelin, ulaşımı 15 dakikadan 3 dakikaya indireceğine dikkat çeken Varank, tünelin Bursa'nın dağ bölgesinde hayatı kolaylaştıracağını söyledi.

Varank, 'Bu tünel, Bursa'nın dağ bölgesi için oldukça önemli. Hem seyahat sürelerini kısaltması hem de seyahat konforunu arttırması bakımından buradaki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir proje. 2 kilometre uzunluğundaki bu tüneli, hedeflediğimizden biraz daha geç bir sürede bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Gerek pandemi gerek zemindeki sıkıntılar sebebiyle hedeflerimizi biraz şaşırdık. İnşallah bu senenin sonunda bu tüneli açmayı, vatandaşlarımızın bu tüneli kullanmasını bekliyoruz' dedi.

'Yıllık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacak'

Yıl sonunda hattın devreye alınmasıyla, yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacağına dikkat çeken Varank, “Dağ bölgesi, hem burada oluşturduğu ekosistemiyle, ekonomik aktiviteleriyle önemli hem de Bursalı hemşehrilerimizin de çok sık ziyaret ettiği bir bölge. Bu tünelin yapılması, devamında planladığımız diğer yatırımların hayata geçmesiyle burada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa'yı beraberce inşa edeceğiz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi olacağız. İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli'nin de açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız. Kütahya ve Balıkesir aksında, Orhaneli'ni Bursa'ya bağlayan yolda yer alan Doğancı Barajı Tüneli, 2 bin 36 metre uzunluğunda. Doğancı Barajı'nın yolu daraltması üzerine başlatılan baraj projesi, bölgenin kronik bir sorununu çözüme kavuşturacak. Tünelin açılmasıyla birlikte ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın devreye alınmasıyla yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacak” diye konuştu.

Bursa'daki Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak: Ulaşım 3 dakikaya inecek

Bursa'daki Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak: Ulaşım 3 dakikaya inecek
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .