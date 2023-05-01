Kastamonu'da karaya oturan gemi için çalışma devam ediyor

Cide'de Maren adlı yük gemisinin karaya oturmasının ardından kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemezken, geminin ise yan yatmaya başladığı görüldü.

Yunanistan'ın Pire Limanından yola çıkan Maren adlı yük gemisi, Gürcistan'a giderken kıyıya doğru sürüklenerek Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Alayazı köyü sahilinde karaya oturdu.Olayın hemen ardından geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemedi.Yaklaşık 1 ay önce karaya oturan dev geminin yan yatmaya başladığı gözlendi.Cide Kerempe Burnu açıklarında dümeninin kilitlenmesi sonucu karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisinin personeli ise daha önceden tahliye edilerek Cide'de ilçede bir otele yerleştirildi.Alt kısmında ciddi yarıkların olduğu öğrenilen gemi, konteynerler boşaltıldıktan sonra römorkörler vasıtasıyla çekilmeye çalışılacak. Çekilemeyecek durumda olması durumunda geminin hurdaya ayrılabileceği belirtildi.