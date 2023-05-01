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Bakan Kurum’dan milyonlarca kiracıya mesaj: Yüzde 25'ten fazlasını kabul etmeyin

Yüzde 25 olan kira artış sınırında kural ihlali yapanlara yönelik yaptırım gelmesinin duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Kurum milyonlarca ev sahibini uyardı, kiracılara seslendi: "Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse kabul etmeyin. Kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin."

Bakan Kurum’dan milyonlarca kiracıya mesaj: Yüzde 25'ten fazlasını kabul etmeyin
Ekleme: 1.05.2023 - 12:14 Güncelleme: 1.05.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum’dan milyonlarca kiracıya mesaj: Yüzde 25'ten fazlasını kabul etmeyin
Son dönemde artan kira fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Artan kiralar sonucu geçtiğimiz sene kira fiyatlarına yüzde 25'lik artış sınırı getirildi. Ancak bazı ev sahipleri bu kuralı uygulamıyor. Hal böyle olunca da kiracılar mağdur oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, televizyon programında konuya açıklık getirdi.

'Kira artış sınırına uymayanlar da var'
Bakan Kurum, yüzde 25'lik kira düzenlemesinin hem ev sahipleri hem de kiracılar için yapılan ortak bir uygulama olduğunu söyledi. Yüzde 25'lik kira sınırına uymayan ev sahiplerinin de olduğunu ifade eden Bakan Kurum, 'Tabi ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var.' dedi.

'Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar'
Sözlerine devam eden Kurum, getirilen yüzde 25'lik kira artış sınırının üzerinde bir fiyat yükseltmenin kanunen yapılamayacağını da belirtti.

Kiracı vatandaşlara seslenen Kurum, 'Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar.' şeklinde konuştu.

'2023'ün Temmuz ayına kadar yüzde 25'i aşamaz, bu sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz'
Murat Kurum'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: '2023'ün Temmuz ayına kadar yüzde 25'i aşamaz, bu sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Ev sahipleri ve kiracılar korumak adına bunu yaptık. İstisnalar kaideyi bozmaz. Birçok ev sahibimiz bu sürece uyarak kiracısına da destek olabilme adına bu düzenlemeyi yüzde 25 artış sınırları içerisinde kalarak uymaya çalıştılar. Tabii ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var.'
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