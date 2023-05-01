1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), İstanbul, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bugün için hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 6°C, 22°CParçalı bulutluEDİRNE 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 10°C, 23°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 2°C, 16°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 12°C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 3°C, 16°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 4°C, 18°CParçalı bulutluKONYA 3°C, 16°CParçalı bulutluSİVAS 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 6°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı