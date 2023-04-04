Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Togg'u teslim aldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg'u Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan,İlham Aliyev'e hayırlı olsun mesajı gönderdi:"Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım.""Togg"un üretimini kutlayan İlham Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.Aliyev, Togg'un ikinci arabasının Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.