UCM'ye sunulan dosya İsrail'in soykırımını ortaya koydu! Katillerin tutuklanması için kanıtlar Türkiye'den

Dünya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığını konuşurken, Türkiye'nin sürecin bu noktaya gelmesinde önemli etkisi olduğu öğrenildi.İstanbul 2 No'lu Baro'nun başvuranlar arasında yer aldığı UCM'de İsrail ile ilgili devam eden davada önemli bir gelişme yaşanacağı bilgileri İsrail ve uluslararası medyada yer bulmaya başladı.Bu bilgilere göre kişi ve kurumların başvurabildiği UCM, Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlanıyor.Tutuklama kararı verileceği konuşulan dosyaya Türkiye'den giden deliller de girdi. Bu delil ve belgeler Türkiye'de tedavi gören Filistinlilerin ifadeleri, tanıklıkları, çektikleri fotoğraflar ve videolardan oluşuyor.Böylece Türkiye, dolaylı olarak dava için lojistik destek sağlamış oldu.TBMM'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davayı takip için görevlendirdiği, ancak UCM'deki gelişmeler ile de ilgilenen heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye-AB KPK Başkanı Emrah Karayel gelinen noktayı değerlendirdi ve sürece ilişkin şöyle dedi:UCM'de süreç Türkiye'den İstanbul 2 No'lu Baro'nun başvurusu ile başladı. Bu kapsamda, bizim dışımızda başvurular da var.Bunların değerlendirilmesi neticesinde bir aşamaya geldi. Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararı da bunda etkili olmuştur.Türkiye'nin dosyasını kapsamlı, düzenli bir dosya olarak hazırladık. Mahkeme kendisine sunulan delillere ve iddialara bağlı.Hazır, delillendirilmiş bir dosya ile gidilmesi bunlardan çok daha farklı bir netice ortaya çıkartıyor. Bu anlamda Türkiye dersini iyi çalışmış. Bu, neticeyi de etkiyecek.Üç isim ile ilgili tutuklama kararı alınması ihtimali var. Bunu sadece bizler değil, İsrail basını da söylüyor.Bence İsrail açısından işaret fişeği olsun diye gelen yayınlar var. Çünkü Siyonist lobi buna mani olmak için de elinden geleni yapıyor.İsrail kendisi açısından bunu tanımayabilir. İsrail toprakları içinde bir yaptırım olmasına mani olabilir ama uluslararası arenada tanınan bu isimler için bağlayıcı nitelikte olacak ve sonuç doğuracak bir karardır.Bundan son derece tedirginler. İşlenen ciddi bir suç var. Uluslararası arenada da buna karşı bir şeyler yapılabiliyor olduğunu İsrail örneğinden görülmesi uluslararası sistemin işleyişi açısından son derece önemli.Çünkü birilerine karşı işlemeyecek bir sistemi başkalarına karşı da işletir vaziyette tutmak çok zor. Sistem açısından önemli bir karar.(ABD'nin UCM kararının bağlayıcı olmayacağı iddiası) Uluslararası mahkemelerin kuruluşlarına taraf olan ülkeler bu mahkemelerin kararı ile bağlıdır.Tutuklama söz konusu olabilir. Bu, aslında çok ciddi bir baskı, önemli bir unsur.İsrail ordusu Gazze'de sivilleri sıkıştırdığı Refah'a yönelik saldırılarını dün gece de sürdürdü.Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus İsrail'in Refah kentine kapsamlı saldırısının insani bir felaket olacağı uyarısında bulundu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a kara saldırısı yapılacağını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in kara harekâtı için sivllire yönelik gereken adımları atmadığı konusunda uyardı.