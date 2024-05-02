Çok kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji’den tam 34 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji tarafınca yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak güçlü olması bekleniyor.SARI KODLU UYARIMeteoroloji'den tam 34 ile sarı kodlu uyarıHAVA SICAKLIĞIÖnemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar çoğu zaman kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güçlü yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer güçlü olarak esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIYağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak güçlü olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında güçlü rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CAz bulutlu, yer yer parçalı bulutluMANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak güçlü olması bekleniyor.ADANA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde güçlü olması bekleniyor.ANTALYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutluHATAY °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak güçlü olması bekleniyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak güçlü olması bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak güçlü olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel olarak güçlü olması bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.SAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.TOKAT °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.TRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak güçlü olması bekleniyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.KARS °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.MALATYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.VAN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak güçlü olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak güçlü olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak güçlü olması bekleniyor.DENİZLERDE HAVABatı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.