40 yıllık mesleğinde ilki yaşadı! Ağına takılan balığın boyutu...

Balıkçılık yapan vatandaşın oltasına dev balık takıldı. Satışa sunulan balığı görenler fotoğrafını çekmek için telefonlarına sarıldı.Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenlerin ilgi odağı oldu.Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 40 yıldır balıkçılık yapan bir vatandaş tarafından oltayla yakalanan 1 metre 35 santimetre uzunluğunda ve 62 kilogram ağırlığındaki Turna balığı, vatandaşların meraklı bakışları arasında satışa sunuldu. Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. Balığın kilosu 250 TL'den satıldı.