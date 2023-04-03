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TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.29 olurken, yıllık bazda yüzde 50.51 oldu.

TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Ekleme: 3.04.2023 - 10:04 Güncelleme: 3.04.2023 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51
TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti.

Yıllık az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık en yüksek olduğu ana grup yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık en az artış gösteren ana grup yüzde-1,92 ile giyim ve ayakkabı
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Aylık en artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,30 ile eğitim
Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,30 ile eğitim oldu.

2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 52,11, aylık yüzde 2,19 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Enflasyon 2023'ün üçüncü ayında da düşüşte
Mart ayı enflasyonu gerek Merkez Bankası'nın gerekse diğer kurumların açıkladığı beklenti anketlerine göre düşüş yönünde gerçekleşti.

Ocak 2023'te TÜFE yıllık yüzde 57,68, aylık yüzde 6,65 oldu

Şubat 2023'te TÜFE yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 oldu.

Mart 2023'te TÜFE yıllık yüzde 50,51, aylık yüzde 2,29 oldu.

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