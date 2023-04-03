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Avrupa'nın 1.'si mühür olacak! Açılış için geri sayım başladı: 'Yapımında adeta çığır açtık'

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'nde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise tünelin, bölgenin uluslararası transit ticaretine katkı sağlayacağını söyleyerek 'İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz' açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın 1.'si mühür olacak! Açılış için geri sayım başladı: 'Yapımında adeta çığır açtık'
Ekleme: 3.04.2023 - 15:59 Güncelleme: 3.04.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın 1.'si mühür olacak! Açılış için geri sayım başladı: 'Yapımında adeta çığır açtık'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde Trabzon- Erzurum aksında dünyanın en uzun üçüncü çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni hizmete açacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) düzenlenen 73'üncü Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren bölgede kritik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "AFAD ile koordineli çalışarak bugüne kadar; hava, kara, deniz ve demiryolu olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik.

Her geçen gün daha da organize olarak ve güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Depremin ilk saatlerinde ulaştığımız bölgede çalışmalarımızı, yorulmak bilmeyen bir azimle sürdürüyoruz. Üstümüze düşen ne varsa tamamlayana, afetzedelerimize rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa'nın 1.'si mühür olacak! Açılış için geri sayım başladı: 'Yapımında adeta çığır açtık'

'İZMİR-ANTALYA ARASI 3 SAATLİK BİR SEYAHAT SÜRESİNE ERİŞECEKTİR'

Marmara ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun devamına Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını planladık. Bu otoyolların da tamamlanması ile 580 kilometrelik devlet yoluyla 6 ila 7 saat süren İzmir-Antalya arasındaki seyahat, 440 kilometreye ve 3 saatlik bir seyahat süresine erişecektir.

Yapım çalışmalarının devam ettiği bir diğer yatırımımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesimi ve Sazlıdere Köprüsü'nün tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal Kavşağı ile birbirine entegre olarak, İstanbul'un doğu-batı aksındaki mevcut ulaşım koridorlarına yüksek kapasiteli yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 1.'si mühür olacak! Açılış için geri sayım başladı: 'Yapımında adeta çığır açtık'

'ZİGANA TÜNELİ BİR MÜHÜR OLACAK'

2053'e kadar toplam otoyol uzunluğunu 8 bin 325 kilometreye, bölünmüş yol ağını 38 bin kilometrenin üzerine çıkaracaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Tünel yapımında adeta çığır açtık. Özellikle sahil kesimlerini iç bölgelere bağlayan yol akslarımızda tünel projeleri sayesinde hizmet seviyesini önemli ölçüde artırdık. Rize-Erzurum aksında 14 kilometrelik Ovit Tüneli'nin ardından İspir-Rize il sınırı yolunu da 3 tünel ile birlikte trafiğe açarak ulaşımı mevsim şartlarına bağlı olmaktan çıkardık.

Avrupa'nın 1.'si mühür olacak! Açılış için geri sayım başladı: 'Yapımında adeta çığır açtık'
Önümüzdeki günlerde de bu kez Trabzon-Erzurum aksında dünyanın en uzun üçüncü çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni hizmete açacağız. Zigana Tüneli, asırlardır önemli bir ticaret yolu olarak Uzak Asya ve İran üzerinden Trabzon'a ulaşan güzergaha vurulan bir mühür olacak, bölgenin uluslararası transit ticaretine katkı sağlayacak. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Antalya'da Phaselis Tüneli'ni hizmete sunduk, önümüzdeki günlerde de 5 kilometrelik Demirkapı Tüneli'ni açarak Antalya'nın iç kesimlerle ulaşımını rahatlatacağız" dedi.

YENİ HAMLEMİZ 'KALKINMA YOLU'

Ekonomiye alternatif kanallar sağlamak için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, "Bu kapsamdaki yeni hamlemiz 'Kalkınma Yolu'dur. Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye sınırına kadar inşaatı yapılacak demir yolu ve kara yolundan oluşacak bu koridor sayesinde; Hint Okyanusu'ndan Avrupa ve Kafkasya'ya bir bağlantı oluşturacağız. Biz şimdiye kadar milletimize ne söz verdiysek tuttuk.

Bugüne dek alt yapısını hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın alt yapısını hazırladık. Bundan sonra da yeni ve dev projelerle, uluslararası iş birliklerimizle, ülkemizi bölgeler üstü bir güç ve dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak için durmayacağız, yolumuza hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

Avrupa'nın 1.'si mühür olacak! Açılış için geri sayım başladı: 'Yapımında adeta çığır açtık'
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