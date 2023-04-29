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Terör örgütü YPG'den 7'li koalisyona açık destek: 'Umudumuz' diyerek ilan ettiler!

Terör örgütü PKK/YPG kanadı 14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken, 7'li koalisyona olan desteğini daha da net ifadeler ile ortaya koymaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı yapan HDP'nin karanlık pazarlığı kamuoyunda tepki çekerken, kirli birlikteliği açık eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. PKK/YPG terör örgütüne bağlı Demokratik Suriye Meclisi (MSD) eşbaşkanı İlham Ahmed yaptığı yeni "Umudumuz" açıklaması ile koalisyon masasına desteğini gösterdi ve işbirliğine hazırız mesajı verdi.

Terör örgütü YPG'den 7'li koalisyona açık destek: 'Umudumuz' diyerek ilan ettiler!
Ekleme: 29.04.2023 - 20:45 Güncelleme: 29.04.2023 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü YPG'den 7'li koalisyona açık destek: 'Umudumuz' diyerek ilan ettiler!
Her fırsatta 'Bebek katili Öcalan'ı ve Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız' söylemini tekrarlayan terör örgütü PKK/YPG ve HDP kanadının, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği bilinirken arka planda gerçekleştirilen kirli pazarlık da merak ediliyor.

Kılıçdaroğlu'un oy uğruna Türkiye düşmanı terör örgütleri ve yapılar ile birlikteliğe girişmesi beraberinde skandal tavizleri de getiriyor. Özellikle; HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tutum belgesi' diyerek kabul ettirdiği skandal taleplerin başında 'terör örgütüne operasyonlar dursun' başlığı ayrıca dikkat çekiyor.

Terör örgütüne can simidi olma arzusunun ortaya konduğu yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde dile getiriliyor.

'UMUDUMUZ' DİYEREK İLAN ETTİLER: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ
Aynı paralellikte terör örgütü elebaşlarından açıklamalar geliyor. Son olarak; PKK/YPG terör örgütüne bağlı Demokratik Suriye Meclisi (MSD) eşbaşkanı İlham Ahmed yaptığı 7'li koalisyona mesaj verdi. 'Yeni hükümetle güvenlik, barış ve çözüm temelinde anlaşmaya hazırız.' diyen Ahmed, 'Umudumuz, Türkiye seçimlerinin bölgesel sorunların diyalog ve barış yoluyla çözümünü kabul eden bir hükümet getirmesidir. Bölgenin güvenliği ve istikrarı için iletişime ve işbirliğine hazır olacağız.' dedi.

PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN'DAN KÜSTAH SÖZLER: TÜRKİYE'DE ÖZERKLİK KURACAĞIZ

PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'dan da 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama gelmişti... Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'de yeni dönemde özerklik hedeflediklerini, bebek katili Abdullah Öcalan'ı da özgür bırakacaklarını söyledi. Terör örgütünün yayın organına konuşan Karayılan, 'Biz Türkiye'yi dönüştürmek, Türkiye'yi demokratikleştirmek, demokratik cumhuriyet sistemi içerisinde Kürtlerin de özerklik sistemiyle gönüllü birliğini kurmak istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz' dedi.

HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar da geçtiğimiz günlerde, terör örgütünün sloganları eşliğinde 'Hem Türkiye hem Kürdistan'da mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz' derken yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıktıklarını kaydetmişti.
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