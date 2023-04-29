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Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı: Çalışmalar bitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesine ilişkin konuşan Bakan Bilgin, "7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için Temmuz ayında uygulamaya koyacağız. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız." dedi.

Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı: Çalışmalar bitti
Ekleme: 29.04.2023 - 22:49 Güncelleme: 29.04.2023 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Emekliye refah payı düzenlemesinde son durum! Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı: Çalışmalar bitti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Vedat Bilgin, 'Refah artışınının bütün topluma yayılması için çalışıyoruz' dedi.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

Son asgari ücret düzenlemesinde beklenenin üzerinde bir artış gerçekleşti. Dolar bazında baktığımızda da 460 dolardı açıkladığımızda. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında asgari ücret düzenlemesi bu.

'ENFLASYON DÜŞÜYOR DAHA DA DÜŞECEK'

Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI ARTIŞI

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilkleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu.

Şimdi de 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için Temmuz ayında uygulamaya koyacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız.

'BU SEÇİM TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIK YOLUNDAKİ EN BÜYÜK ADIM'

Türkler emperyalizmi iki defa yenmiştir. Türkler batılılar açısından tehlikeli bir halk. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, IMF'in ve NATO karargâhının ülkemizde operasyon yapmasına itiraz ediyor. Bu batılılar için kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu seçim Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki en büyük adımı.

KILIÇDAROĞLU'NUN '300 MİLYAR DOLAR' İDDİASI

Yasal olarak Türkiye'ye temiz para getirme yolları belli. Çuvalla getiremiyorsunuz. Bir sistem içinde yapılmakta para transferi. (Kılıçdaroğlu) bir söz almıştır. Ekonomi dışı bir açıklama ve politik bir söylemdir. Dünya ile tefeci ilişkisi üzerinden ekonomi oluşturamayız. Muhalefet Türkiye'nin meselelerine alternatif üretemiyor.
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