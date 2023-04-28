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Türkiye'de tek: 5 farklı ismi var, emekli olamıyor!

Duyanları hayrete düşüren hikaye Antalya'dan. 57 yaşındaki Ersin Akbaş, doğumundan bu yana süren hatalar sebebiyle 5 farklı isim ile hayatını sürdürdü. Akbaş, bu yüzden 2'nci kez askere de çağrıldı, cezaevine de girdi.

Ekleme: 28.04.2023 - 13:25 Güncelleme: 28.04.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de tek: 5 farklı ismi var, emekli olamıyor!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1966 yılında dünyaya gelen Ersin Akbaş'ı, ailesi nüfusa kaydettirdi. Ancak Akbaş'ın ismi 'Ergün', cinsiyeti ise 'kadın' olarak kaydedildi. Bir süre sonra yanlışlık fark edildi ve ailesi düzeltme için başvuruda bulundu.

2'NCİ KEZ ASKERE ÇAĞRILDI

Ancak daha sonra yapılan isim yanlışlıkları nedeniyle Akbaş, zor günler yaşadı. Farklı zamanlarda kayıtlarda ismi resmi kurumlarda 'Ersin, Ersün, Ergün, Ergun ve Ergin' olarak gözüken, 1986 yılında 'Ersin Akbaş' kimliği ile 18 ay askerlik yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası 'Ersün Akbaş' adıyla göreve çağrıldı.

Türkiye'de tek: 5 farklı ismi var, emekli olamıyor!

CEZAEVİNE GİRDİ

20 gün askerlik yapan Akbaş, seferberlik emrinin kaldırılması ile sivil hayatına döndü. Akbaş, bu yanlışlığı gidermek için 2007 yılında açtığı davayı kazanıp, adını 'Ersin' olarak tescil ettirmesine rağmen talihsizlikler bitmedi. Bir süre sonra isim karışıklığı nedeniyle adı Ersün Akbaş olan kişi yerine cezaevine girdi. Akbaş, hata anlaşılınca 15 gün sonra tahliye edildi.

EMEKLİ OLAMIYOR

Ersin Akbaş, şimdilerde ise farklı isimlerle SGK ve Bağ-Kur girişleri olduğu için emekli olamıyor. 1984 yılında 'Ersün' ismi ile SGK'lı olarak çalışan Akbaş, 1991 yılında 'Ersin' ismiyle açtığı tuhafiyeci dükkanını 15 yıl işletti.

EYT'DEN DE YARARLANAMADI

Farklı isimlerle girişleri olan Akbaş, son çıkan EYT Yasası'ndan faydalanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Akbaş, bu karışıklık zincirinin bir an önce çözülmesini istiyor.

Türkiye'de tek: 5 farklı ismi var, emekli olamıyor!

'5 İSME SAHİP OLDUM'

Bugüne kadar 5 farklı isim ve kimlikle hayatını sürdürdüğünü söyleyen Ersin Akbaş, 'Millet bir isme sahip olamazken; 5 isme sahip oldum. Bu hatalar zinciri hala devam ediyor. EYT'den bile yararlanmıyorum; aslında 1984 yılında işçi olarak çalıştım. 1991 yılında esnaftım, vergi mükellefiydim.

'SİZİN ADINIZ FARKLI'

Benden vergi aldılar ancak Bağ-Kur'a gelince 'Sizin adınız farklı' diyerek çalışma kayıtlarımı esas almıyorlar. Daha önce kendimi ispat edebilmek için dava açmıştım. Şimdi kendimi aklamak için tespit davası açtım. 57 yaşındayım, dava bitecek de emekli olacağım' dedi.

'BU İSİMLER YÜZÜNDEN HAYATIM ZEHİR OLDU'

Yaşananların son bulmasını isteyen Akbaş, 'Devletimizin beni görmesini, adaletin sağlanmasını istiyorum. 43 yaşında emekli olmam gerekiyordu, 15 yıl geçti, hala olamadım. Bu isimler yüzünden hayatım zehir oldu. Bu karışıklık yüzünden 2 kez askere gittim, cezaevine girdim, şimdi de sigortam yok sayılıyor' diye konuştu.
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