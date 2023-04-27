Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuştu. Bakan Dönmez, "İlk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu. Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik elde edeceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuştu. Bakan Dönmez, 'İlk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu. Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik elde edeceğiz' dedi.
'İLK TAZE NÜKLEER YAKITIN GELMESİYLE AKKUYU NGS NÜKLEER TESİS STATÜSÜNE KAVUŞTU'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Dönmez nükleer enerjinin ne zaman şebekeye geleceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:
60 yılı aşkın süredir niyetlense de maalesef hayata geçiremedi. 2000'li yıllar kadar ortalama hükümetlerin süresi 18 ay. 18 ayda bu projenin anlaşmasını bile imzalayamazsınız. Bunu imzaladınız, projelendirmesiyle ilgili hazırlıklar var. 2017'de Meclis'ten geçmiş 2018'de ilk kazmayı vurmuşuz. Bugün 5'inci yıl. Dünyada bu kadar hızlı ilerleyen bir proje olacağını tahmin etmiyorum.
İlk defa nükleer yakıtı tesise getiriyoruz. 1 yılda işletmeye alma çalışmaları devam edecek. Bu ve benzeri birçok projede ne kadar önemli olduğunu vatandaşımız gayet iyi bir şekilde gördü. TOGG yerli aracımız var. İHA'larımız, SİHA'larımız var. 1 hafta önce karaya getirdiğimiz Karadeniz gazı projesi var. Bunlar siyasi irade olmaksızın yapılabilecek işler değil.
Akkuyu artık nükleer tesis statüsüne kavuşuyor. İnşallah önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz. Türkiye'mizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü çeşitlendirmiş olacağız.
Akkuyu Nükleer Güç santrali Türkiye Cumhuriyetinin tek kalemde en büyük yatırımı olarka her gün biraz daha yükselmeye devam ediyor. 80 yıl işletme süresi boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürülebilir ve çevre dostu olacak. Yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu bu tesisten sağlayacağız. Yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı 35 milyon ton karbon salınımının önüne geçmiş olacağız.
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ HAKKINDA BİLGİLER
1- Akkuyu NGS ile;
• Türkiye'nin elektrik arzının %10'u karşılanacak.
• CO2 salımı yıllık 35 milyon ton azalacak.
• Projeye 6,5 milyar $ yerli katkı sağlanacak.
• Yıllık 7 milyar m3 doğalgaz ithalatı önlenecek.
2- Akkuyu NGS inşaatında son durum
• 4 ünitenin tamamında Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK) alınan inşaat lisansı ile çalışmalar devam ediyor.
• Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden iki tanesi (Liebherr LR 13000) Akkuyu NGS'de görev yapıyor.
• Dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi ülkemizdedir.
• Şantiye sahasında en yoğun dönemde yaklaşık 30.000 kişi çalışıyor. Çalışanların %80'i Türk.
• Akkuyu NGS projesinde başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600'ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor.
• Akkuyu projesi NDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca sürekli denetlenmektedir.
3- Rusya'ya nükleer enerji eğitimi için gönderilen öğrenciler
• 317 öğrenci eğitim için Rusya'ya gönderildi.
• Rusya'dan dönen 291 yüksek nükleer mühendis Akkuyu'da iş başı yaptı. 26'sı eğitimine devam ediyor.
• MEB YLSY bursu ile yaklaşık 500 öğrenci yurtdışında eğitim görmek üzere seçildi.
4- Dünyada nükleer;
Avrupa Komisyonu 2 Şubat 2022 itibarıyla nükleer enerjiyi yeşil enerji olarak kabul etmiştir. (10 AB üyesi ülke, nükleer 'yeşil enerji' olarak kabul edilsin çağrısı yapmıştı 'Fransa, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya')
• Hollanda ve İsveç nükleere desteğini açıkladı.
• Dünya 422 reaktör işletmede, 57 tanesi inşa halinde.
• Avrupa'da 170 reaktör işletme, 16 reaktör inşa halinde.
• AB elektriğinin %25'ini nükleerden karşılıyor.
• ABD'de 92, Fransa'da 56, Çin'de 56 ve Rusya'da 37 nükleer reaktör işletmede.
• Macron, iklim değişikliği hedeflerini tutturmak ve enerji arz güvenliği için ülkesinde yeni nükleer santraller yapılacağını açıkladı.
Birleşik Krallık, önümüzdeki dönemde 8 adet NGS kuracağını açıkladı.
Güney Kore, Japonya, Fransa ve Polonya son dönemde aldığı kararlar doğrultusunda nükleer enerjiye daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.
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