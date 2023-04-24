Yunanistan'ın ölüme ittiği 62 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularıne geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Nisan günü Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen üç ayrı lastik bot içerisinde toplam 62 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.