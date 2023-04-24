  • USD: 19,39 - 19,42
  • EURO: 21,32 - 21,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı

Ardahan‘a gelen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkarak halka hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti. Bu nedenle konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
Ekleme: 24.04.2023 - 21:03 Güncelleme: 24.04.2023 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
Sabah saatlerinde Ardahan'a gelen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeterli ilgiyi göremeyince konuşmalarını kısa tuttular.

PTT binası önünde düzenlenen mitingde konuşan Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardında kürsüye çıkarak halka hitap eden Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı

YİNE GAFA İMZA ATTI

Neler olduğunu anlamayan Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı. Ardahan Belediyesi için 'Ardahan Büyükşehir Belediyesi ' dedi. Uyarıldıktan sonra ise ' inşallah o da olur' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu vatandaşların alanı boşaltması hızlanınca da konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Ardahan'de CHP mitingi yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu da Ardahan'da bir ilk olarak tarihe geçti

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona 'son çağrı': Maskelerinizi tek tek düşürürüm!
İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarından skandal paylaşım: Soykırım yalanına arka çıktılar! Sosyal medyadan TİP'e büyük tepki
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan hesap sorma tehdidi: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak
Bakan Nebati: Üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz
Erbakan: Yedili Masa borç ve faiz vadediyor
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'dan bin 490 kişi yola çıktı
İngiliz Middle East Eye: Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Togg'a özel kredi...
HDP'li Hasan Cemal'i seçilememe korkusu sardı: TİP'e atılan oylar AK Parti'ye yarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki: Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok tek dinimiz var İslam
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde provokasyon: Haddi aşan Rum temsilciye TBMM Başkanı Şentop'tan cevap üstüne cevap
Bakan Kurum Kılıçdaroğlu'nun iddiasını çürüttü: İşte 'Yapılmadı' denilen Samsat konutları
Başkan Erdoğan, Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nde açıklamalarda bulunuyor.
İsveç'in Kılıçdaroğlu hayali: Kazanırsa NATO'ya gireriz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum çıkışı: Kaldıracağız
Gabar'dan petrol çıktı: Bakan Soylu ' Suudi Arabistan kalitesinde' diyerek duyurdu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Son dakika... Bahçeli'den önemli açıklamalar
İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

Batman'da yetişiyor: Kilosunun fiyatı altın ile yarışıyor!

Batman'da yetişiyor: Kilosunun fiyatı altın ile yarışıyor!

Eski kimlikli vatandaşlar oy kullanabilecek mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Eski kimlikli vatandaşlar oy kullanabilecek mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Uzman isim uyardı: Su krizi kapıda

Uzman isim uyardı: Su krizi kapıda

Kredi kartı kullananlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar geldi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar geldi

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat