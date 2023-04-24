Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı

Sabah saatlerinde Ardahan'a gelen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeterli ilgiyi göremeyince konuşmalarını kısa tuttular.PTT binası önünde düzenlenen mitingde konuşan Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardında kürsüye çıkarak halka hitap eden Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti.YİNE GAFA İMZA ATTINeler olduğunu anlamayan Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı. Ardahan Belediyesi için 'Ardahan Büyükşehir Belediyesi ' dedi. Uyarıldıktan sonra ise ' inşallah o da olur' diye konuştu.Kılıçdaroğlu vatandaşların alanı boşaltması hızlanınca da konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Ardahan'de CHP mitingi yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu da Ardahan'da bir ilk olarak tarihe geçti