Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' provokasyonuna sert tepki: Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok tek dinimiz var İslam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasisini güçlendirirken Manisa'yı da 96 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 adet derslik kazandırdık. 8 bin 668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik 2 bin 883 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut inşa edecek 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz.Millet Bahçesi projelerimizden 4'ünü tamamladık kalanlarıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Ulaştırmada 81 km'den devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 627 km'ye çıkardık. Aksihar çevreyolunun kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Ankara, Manisa, İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı devam ediyor. Manisa'ya 46 sulama tesisi 76 dere ıslahı ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz. Toprak mahsülleri ofisimiz üzüm alımını sürdürecek. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 5 tasarım merkezi kurduk. Enerjide 217 bin abonesi olan şehrimize 13 ilçesiyle birlikte doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğal gaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor.14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz. Buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanından duyulsun. Manisa, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Manisa kararını vermiş. Bunun için seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam. Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarımızı anlatacağız.Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını araladığımız bir yıldayız. Milli mücadeleye en çok katkıda bulunan şehirlerimizden birisi Manisa'ydı. Manisa öyle sıradan bir il değil. Manisa istiklalin ve istikbalin kıymetini çok iyi bilir. İstiklalimize yönelik pek çok sinsi saldırıyla mücadele ettik. Ülke yönetimini üstlendiğimiz 2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı güçlü bir dirençle karşılaştık. Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Her bir vatandaşımızın her alanda hakkı olan eserlere, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı?Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru.Alevilikten bahsediyor. Ey zillet ittifakı, ey cumhura karşı olan ittifak... Şunu bilin biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız. 14 Mayıs yeni bir fırsat, inşallah milletim bize yürü derse biz yine yürüyeceğiz. Bizim mezhep ayrımımız yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık.Karşımızda Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var. Mezhebi ayrımcılığı tahrik ederek, taşıyarak insanlarımızı birbirine düşürme peşindeler.14 Mayıs seçimleri büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye'nin mevcut kazanımlarına göz dikmiş bir muhalefet var. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin peşindeler.TCG Anadolu gemimiz dün Sirkeci'den kalktı Karadeniz'e hareket etti. TCG Anadolu İzmir'e demirleyecek. İzmir'e en ufak bir gayreti dokunmayan bay bay Kemal'e en iyi dersi TCG Anadolu ile versinler istiyorum. Seçimden sonra daha büyüğü için adımlarımızı atacağız. Kalkınmalarımıza adeta savaş açarak geçmişteki hizmet fukaralığını ört pas etmeye çalışıyorlar.Bunun döneminde SSK'da ölenler hastanede rehine alınıyordu rehin. Şimdi şehir hastanelerimizde böyle bir şey var mı? Hastaneye geleni kapıdan geri çeviremezler. Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Londra tefecilerinin bu kadar kayıp parası mı vardı da sana gönderecekler. İnanın buna 5 tane keçi verin kaybedip geri döner. Sırf uzantılarının desteğini alabilmek için PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerine göz kırpıyorlar. Kandil'den her gün Kılıçdaroğlu desteği geliyor. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil'den olana benim milletim destek verir mi? Yurt içindeki ve yurt dışındaki FETÖ'cüler boşuna mı seçim gününü bekliyor? Londra tefecileri boşuna mı umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladılar?Ülkemi doğal gaz çıkarıyor bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz terör örgütlerini inlerinde vuruyor bunlar rahatsız oluyor. Cudi'de, Gabar'da bunları vurduk mı? Bunları ancak biz vurabiliriz. Bay bay Kemal onlarla resim çektiriyor. Yanındakiler Kandil'de resim çektiriyor. Benim milletim bunlara oy vermez. Ülkemiz depremlerin yıkımlarını kısa sürede kaldırıp konutları teslim ediyor bunlar rahatsız oluyor.Bir masa kurmuşlar, 7'li masa maşallah evlere şenlik. Önce 6'lıydı sonra HDP de girdi 7 oldu. Türkiye geçmişte koalisyonları kaldıramayıp siyasi ve ekonomik krizler yaşadı. Bu ülkede ömrü 3-5 ay koalisyonlar gördü. Ülkemiz bu koalisyonlarla altın değerinde yıllarını kaybetti.Ben buraya Gemlik'ten geldim. Togg'un yeni tesisinin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak. Bugün bende Togg'u tekrar kullandım, karanfile boğdular bizi. Resmi rakam aldım 60 bin kişi dediler. Manisa'da muhteşem, gümbür gümbür geliyoruz.Bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz? Beyler, tezgahınızı 5 dakika bile bırakmayacağınız birine ülkeyi emanet eder misiniz? Çiftçi kardeşim önüne 5 keçi katsanız akşama kaybedip gelecek birine ülkenin geleceğini teslim edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici bile seçmeyeceğin kişiye ülkenin geleceğini emanet eder misin?