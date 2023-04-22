Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Başsavcılığının soruşturması söz konusu. İstanbul Emniyeti de olayı bütün yollarıyla tahkik etmektedir.Tansiyon yüksek görünmüyordu. İYİ Parti olayı sonrası boyutunu değiştirmeye çalıştılar.Seçimler öncesinde olay olur. 2018 seçimlerinde 311 olay olmuştu. Şu ana kadar 69 olay oldu. Biz seçim öncesi hiçbir şey olmaması için çabalıyoruz.(Liderlere yönelik ilave tedbir var mı?) Güvenlik tedbirlerimizi tamamen aldık.2021 ve 2022'de Cumhuriyet tarihinde ilk defa faili meçhul cinayet yoktur. Bu yıllarda bütün cinayetlerin failleri bulunmuştur.TÜRKİYE'NİN PETROL ARAMALARIGabar'da petrol üretiliyor. Terörden temizlenen Kato Marinos'da çinko madeni var.ABD terör devleti kurmak istiyor. Bu devleti Türkiye'de de getirmeye çalışıyor.Biz terörden arındırılan bölgede 6 milyon insanı barındırıyoruz. Oranın terör koridoru olduğunu düşünün. Ya bu insanlar öldürülecekler ya da Türkiye'ye gelecekler. Türkiye bütün bu sıkıştırmalarla ekonomisini ayakta tutmaya çalıştı ve tuttu.Sadece 2023'te 31 terör olayı engellendi.Yunanistan ilişkileri düzeltmek istiyor. Cumhurbaşkanımız, onların istediği bir jest yaptı.Şu ana kadar toplam can kaybı 50 bin 783. Kimliklendirme çalışmalarının yapıldığı kişi sayısı ise 985. Ölenlerden 7 bin 302'si göçmen.57 bin enkazın 50 bini bitti. Onun da büyük bölümü Hatay'da. 10 gün içinde ağır hasarlı binaların yıkımına başlıyoruz.Bu esnada kalıcı konutlar başlıyor. Hak sahiplerini, yerleri belirliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da örnek konutları bugün göstermiş olacak.PKK'NIN SEÇİM ÖNCESİ HALKA BASKISI VAR MI?Üç dört gün kala el altından evlere giderek insanlara baskı yaparlar. Elimizde 10 gün öncesine ait bir video da var. Baskının olmaması için elimizden geleni yapıyoruz.