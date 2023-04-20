Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında, "Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir." diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu'nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK'nın ağzıdır." ifadelerini kullandı.
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