Sağlık Bakanı Koca'dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü açıklaması

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla açıklama yaptı.Otizmin, bireylerin çevreleriyle yeterince sosyal ilişki kuramamasına yol açtığını fakat bu kendi halinde dünyaların çok değerli, nadide ve çok narin özellikler barındırdığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:"Sağlık Bakanlığı olarak otizmli bireylerin, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi pek çok konuda dünya standartlarının üzerinde bir hizmet almaları için çalışıyoruz. İlk andan beri sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde kendi eylem planımız doğrultusunda yürüttüğümüz 20'ye yakın projemizi bu yıl faaliyete geçiriyoruz."