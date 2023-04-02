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Erzurum'da Mehmetçik, 33 göçmeni donmaktan kurtardı

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren 33 kaçak göçmen yürüyerek aşmak istedikleri dağda tipiye tutuldu. Mehmetçik donmak üzere olan kaçak göçmenleri bulup, karakola getirerek hayatlarını kurtardı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Ekleme: 2.04.2023 - 15:03 Güncelleme: 2.04.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da Mehmetçik, 33 göçmeni donmaktan kurtardı
Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 33 düzensiz göçmen Van'da kendilerini bekleyen minibüsle Erzurum'a doğru yola çıktı.

Karayazı ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Yeniköy Mahallesi mevkinde göçmenleri taşıyan minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Göçmenler tipiye tutuldu
Yollarına minibüsle devam edemeyen göçmenler, yürüyerek Erzurum'a gelmeye çalıştı.

Güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağlardan yürümeyi tercih eden göçmenler, kısa sürede yoğun kar yağışı ve tipiye tutuldu.

Yönlerini kaybeden göçmenler, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle donmaya başladı.

Mehmetçik, hayatlarını kurtardı
Bölgede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan jandarma dağda donmak üzere olan 32'si Afganistan biri Pakistan uyruklu toplam 33 kişiye ulaştı.

Göçmenleri kısa sürede ilçe merkezindeki karakola getiren jandarma timleri, yemek verip çay ikramında bulundu.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
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