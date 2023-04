Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yedili Masa'ya salvolar: 14 Mayıs dönüm noktası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen Büyük İftar Buluşması'na katıldı. Aralarında depremzede ve şehit yakınlarının da bulunduğu vatandaşlarla birlikte yaptığı iftarın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir kardeşlik sofrası olan iftar sofrasında sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Bu muhabbet sofrasına katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl der bir kelamı kibar. Sizlerle bu ramazan sofrasını bir muhabbet sofrası olarak görüyorum. Artık ortasına yaklaştığımız rahmet ve marifet ayı Ramazanı Şerifinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oruçlarını açarken yaptıkları duada bizleri unutmayan gönül dostlarımıza hürmetlerimi iletiyorum. Bu sene deprem felaketi sebebiyle biraz buruk, biraz hüzünlü geçirdiğimiz Ramazanı Şerifi millet olarak dayanışma ruhunu zirveye çıkartarak anlamına ve önemine uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Devletimiz ve belediyelerimiz gerçekten cansiperane bir çalışmayla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin elinden tutuyor. Gönüllü kuruluşlarımız ile hayırseverlerimiz ise bu sene, hepimizi gururlandıran faaliyetlere imza atıyor. Acıların paylaşıldıkça azalacağı inancıyla 85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Kalıcı konutların inşasına başlanmasıyla beraber, deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandığını görüyoruz. İnşallah söz verdiğimiz tüm işleri tek tek yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Gittiğimiz her yerde önümüzü kesip bizi bunların eline bırakmayın diyen insanlarımızın çığlıklarına asla bigane kalamayız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin bizden neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha fazla mücadele edeceğiz, daha çok fedakarlık yapacağız, daha çok proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteği, depremzedelerimizin duasıyla inşallah bu zor günleri atlatacak, Türkiye'yi mutlaka felaha kavuşturacağız. Biz, başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinden koşmuyoruz. Biz, şu muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz. Biz 7'li koalisyon gibi, hiçbir iş yapmadan, lafla peynir gemisi yürütmeye de çalışmıyoruz. Hükümet olarak bir taraftan depremin izlerini siliyor, diğer taraftan da eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Bağcılar'da belediyemizin tamamladığı toplam bedeli 3 milyar 412 milyon lirayı aşan eser, yatırım ve projelerin açılışını gerçekleştirdik. Tek bir açılış töreniyle, tam 97 kalem eseri Bağcılar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm eserlerin Bağcılar'a ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Bağcılar'ı ve aziz İstanbul'umuzu yeni eserlerle süslemeye devam edeceğiz. Aşkınan çalışan yorulmaz diyerek, ilk günkü aşk ve heyecanla sizlere hizmet vereceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz. Terör örgütünü parlamentodaki uzantısıyla beraber 7'li koalisyon. Buna ad olarak ne koyarsanız koyun, hepsi de yakışır. 1 sene boyunca, yüzlerce toplantı yaptılar ama kavgasız gürültüsüz Cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemediler. Milletimizin 20 senedir unuttuğu ne kadar kriz, skandal, kirli pazarlık varsa hepsini 3 güne sığdırmayı başardılar." şeklinde konuştu."Ucube bir sistemde karar kıldılar"Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güneş Motel utancı dahil, artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek çıktıkları yolda, döndüler, dolaştılar, 7 Cumhurbaşkanı yardımcısının bu gidişle sayısı 50'yi bulacak. Bakanlıkların olduğu ucube bir sistemde karar kıldılar. Şimdi de bahardan, barıştan, kucaklaşmaktan bahsediyorlar. Daha 7 kişi bile birbiriyle anlaşamıyor. Çekişmesiz, ihtilafsız günleri geçmiyor. Ortada ne bir projeleri, ne referans gösterecekleri eserleri var. Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar. Göreve geldiklerinde hiçbirini hayata geçiremediler. Bizim başlattığımız projeleri de ya yarım bıraktılar ya da tamamen rafa kaldırdılar. Şimdi de İstanbul'a hizmet vermek varken turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar. Halen ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:“Biz ise Cumhur İttifakı olarak, eserlerimizle konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Milletimizin sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyor, toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte, yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak tüm emeklilerimize müjde verdik. Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Togg'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz Togg'u yollarda göreceksiniz. Savunma Sanayi alanında ülkemizi bir üst lige yükseltecek adımlar atıyoruz. Önce İHA, ardından SİHA, ardından Akıncı daha sonra Kızılelma ile gökleri hamd olsun fethettik. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın getirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türk Dünyasıyla iş birliğimizi güçlendiriyoruz. İslam alemiyle ticari, kültürel ve ekonomik bağlarımızı tahkim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tıpkı kahraman ecdadımız gibi, 85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerinin eklenmesi için unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla, birbirine pusu kuran muhterislerle kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde çok hassas davranmanızı bekliyorum. Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığının bilinciyle her şeyi iyi ölçüp tartmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında değil, iki farklı Türkiye tasavvuru, iki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, kalkınma olacak, istikrar olacak, tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle kararlı mücadele olacak. Pusulanın diğer tarafında ise kavga olacak, kriz olacak, yatırım ve hizmet düşmanlığı olacak. Teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak. Öyle diyor ya, gelir gelmez. Biz terörist başını çıkartacağız. Başka? Edirne'deki malum zatı çıkartacağız. Bu Selo denilen adam, Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Yasin Börü'nün ölümüne neden olan değil mi? Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal? Biz gelir gelmez, bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir. Türkiye'yi ve evlatlarınızın geleceğini 7'li koalisyon denilen terör örgütleri destekli bu kötürüm yapıya teslim etmeyeceğinize inanıyorum. Bağcılar'ın güzel insanlarını 20 yıldır olduğu gibi yine en doğru kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum. Sizlerden tüm bu hakikatleri aile üyelerinize, komşularınıza, dostlarınıza bilhassa gençlerimize anlatmanızı istirham ediyorum. Bağcılar'a güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum" ifadelerini kullandı.