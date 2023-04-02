Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’daki toplu açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Erdoğan açılıştan sonra Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de eşlik etti.
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