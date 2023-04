HDP'li Berdan Öztürk'ten skandal sözler: Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceğiz

Türkiye, seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı 14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin eş başkanlarından geldi. İlk iş olarak HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 'Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?' diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalışmıştı.PKK elebaşı Duran Kalkan, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulunmuştu.Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da 'Toplumda umut yarattılar Erdoğan'ı devireceğiz' demişti.Kılıçdaroğlu'ndan gazı alan HDP'liler, skandal açıklamalarına devam ediyor. HDP'den vekil adayı olan Berdan Öztürk, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, terörist başı Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.'14 Mayıs'ta bu zulme dur demek için Meclis'e gideceğiz.' diyen Öztürk, 'Bir oy barış için olacak. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.Öztürk açıklamasında şunları söyledi:'14 Mayıs bizim için tarihi bir seçim, bu yüzden her ses ve her oy önemli. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz.Bizim bu sistemle derdimiz var. 100 yıllardır biz bedelini verdik.'