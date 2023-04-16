Meteoroloji'den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARHava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISIDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu:16 Nisan Pazar17 Nisan Pazartesi18 Nisan Salı19 Nisan Çarşamba20 Nisan PerşembeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli ile gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 24°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluIĞDIR °C, 22°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 16°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu