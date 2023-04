Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan muhalefete yüklendi: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:'Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hatır bilen hal bilen gönül bilen vefa bilen kıymet bilen Urfa'nın tüm ilçelerindeki hanelerindeki kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu ne muhteşem bir katılım, havalimanından buraya ancak 1 saatte gelebildik. Kardeşlerim bu muhabbeti ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz.Yarın gece idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Cuma günü kavuşacağımız ramazan bayramının tüm milletimize tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, huzura ve feraha vesile olmasını diliyorum. Burası Hz. İbrahim'e ateşi gül bahçeli eyleyen şehirdir. Burası nice mazlumlara, mağdurlara nice gönül sultanlarına kucak açan ekmeğini suyunu paylaşan şehirdir. Burası insanlığın tarihin derinliklerinde köklerini aradığını, medeniyetlerin özlerinin izini sürdüğü şehirdir. Biz bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her karışıyla onu bölgesinin cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz. Urfa sevincini de hüznünü de türküleriyle, gazelleriyle anlatan bir şehirdir.14 Mayıs'ta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. İnşallah 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm gözler burayı takip edecek. Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı kadar güçlü bir bağ vardır. Şanlıurfa'dan öyle bir ses verin ki bu muhabbeti duymayan kalmasın.Şanlıurfa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?Ülkemiz 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı. Bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. Tespitlere göre Şanlıurfa'mızda 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bağımsız bölüm bu depremde kullanılamaz hale geldi. Bölge genelinde ise bu rakamlar 311 bin binaya ulaşıyor.Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Şanlıurfa depremin ardından bir de sel felaketiyle imtihan oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afetlerin yaralarını sarmak boynumuzun borcudur.Şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. 319 bini 1 yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimini gerçekleştireceğiz.Biz bu milleti seviyoruz, bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu milletin derdiyle dertlenmeyi her meselesine çözüm bulmayı hayatımızın merkezine koyuyoruz. 21 yılda ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları kazandırdık. Yaşanan tüm felaketlerin izlerini rekor sürede silmeyi başardık.Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla da kalmıyoruz. Okuluyla, hastanesiyle, parkıyla, iş yerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Şanlıurfamızda 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.Her gün binlerce yeni konutun inşasına başlanıyor. Deprem şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde yeni konut projelerimizin temellerini atıyor daha önce tamamlananların anahtarlarını teslim ediyoruz.Depremden sonraki 5.günde Şanlıurfa'ya gelerek durumu yerinde görmüştüm. İnşallah hem Şanlıurfa hem diğer deprem şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir seviyeye gelene kadar sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çekip döndüğünü biliyoruz. Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Gerçi bunların daha kendilerine hayrı yok ki ülkenin dertlerine derman olsunlar. Bunun için onları kendi hallerine bıraktık. Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar, makam mevki dağıtsınlar. Varsınlar tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Yasin Börü'nün azmettiricilerini serbest bırakma sözü versinler. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız, kendi geleceğimize bakacağız. Ülkemizde öyle muhalefet var ki başka kimseye gerek yok.Seçim öyle televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında 4 duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor. Milletim benim buna hazır mı? Şimdi tekrar soruyorum sizlere. adayları gördünüz mü? Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi? Adayları ülkeye ve millete yapacakları hizmeti gösteren vizyonları ölçüp biçtiniz mi? Öyleyse tekrar soruyorum size. Evlatlarınız istikbalini kime emanet edeceksiniz? Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılını kime emanet edersiniz? Bu sorulara aklı ve vicdanıyla cevap veren herkesin yeri inanıyorum ki bu kardeşinizin yanı olacak.Noter masası değil, kumar masası değil. Peki orada ne işin var? Bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor biz ise hem sıkıntları hem çözüm yollarını biliyoruz. Şu güzelim Şanlıurfa havalimanını kimler yaptı? Şanlıurfa havalimanından buraya bu güzelim yolları kimler yaptı? Kardeşlerim Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz.Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Biz yaparız, bunları yapacağı hiçbir şey yok. Türkiye küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekle kalmıyor fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor. Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinin başında görüyoruz. Şanlıurfa'yı birlikte yücelteceğiz. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Yarın değil hemen şimdi diyor muyuz? Şanlıurfa şimdiden kararını vermiş meydan da bunu söylüyor.138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Şanlıurfa'ya. Peki bu muhalefetin acaba bu noktada yaptığı bir şey var mı?'