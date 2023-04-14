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CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde vatandaşlar bozuk yollardan şikayet ederek, belediye başkanı CHP'li Nebi Tepe’ye tepki gösterdiler. Vatandaşlar bozuk yolu kendilerinin tamir ettiğini ancak belediyenin onu da söktüğünü belirterek, “Bozuk yolu yapmadıkları gibi, yaptığımızı da bozuyorlar. Bu rezaletten bıktık artık” dedi.

CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi
Ekleme: 14.04.2023 - 16:15 Güncelleme: 14.04.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin İstiklal mahallesi 45. sokakta oturan Mustafa Sütütemiz,Muratlı Belediyesine defalarca giderek alt yapı çalışmasından sonra bozulan yolun yapılmasını söylediğini ama umursamadıkları için maddi zarar yaşadığını söyledi.Edinilen bilgiye göre, Muratlı sokaklarında TREDAŞ,TELEKOM ve GAZDAŞ firmalarının alt yapı çalışması yaptıktan sonra bunların onarım bedellerini belediyeye ödemelerine rağmen belediyenin patates tarlasına dönen Muratlı sokaklarını kış günü çamur ve yağmur çukurlarına mahkum ettiği ve araçların zarar görmesinden dolayı vatandaşın tepkisiyle karşılaştığı söyleniyor.


Bu konuda tepkisini dile getiren Mustafa Sütütemiz, 'Defalarca belediyeye gittim.Yolumuzu yapın,hem biz hem araçlarımız zarar görüyor dedim. Bu ihmal sonucu arabamın AKS'I kırıldı. Bu konuyu hem Nebi Tepe başkana hem başkan yardımcısı Ufuk Gençtürk'e söyledim. Benim zararımı kim ödeyecek? Eğer hizmet yapmayacaklarsa neden belediye başkanı oluyorlar? Bu bozuk yeri ben yaptım onu da söktüler. Yapmıyorlar, yaptığımızı da bozuyorlar. Bizi bu rezaletten kurtaracak bir yetkili yok mu?' dedi.

CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi
Yerel yönetimler kanununa göre,alt yapı çalışması yapan firmaya kazdığı yeri asfaltlamak yada onarım bedelini belediyeye ödemek zorunda. Bu kuruluşlardan onarım bedelini alıp onarım yapmayarak halkı mağdur eden belediye görevi kötüye kullanma suçu işlerken belediye başkanının kendisinin, babasının ve belediye başkan yardımcısının yollarının adeta 'bal dök yala' misali mükemmel olmasına Tekirdağ Valiliğinin inceleme yapıp yapmayacağı, sokaklarda engelli uyum yasasını ihlal eden belediye hakkında soruşturma açıp açmayacağı merakla beklenirken bilindiği üzere devlet kurumu olan TREDAŞ'IN yükümlülüğünü yerine getirip ilgili ödemeyi yapmasına rağmen belediyenin tahsilatını yaptığı parayı halkın hizmetine harcamaması konusunda ne gibi bir yasal süreç işleneceği konusunda beklentiler sürüyor.

CHP’li belediyeye bozuk yol tepkisi

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