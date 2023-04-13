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Merkez Bankası'ndan döviz ve TL için yeni karar!

Merkez Bankası'ndan döviz ve TL'yi ilgilendiren dikkat çeken bir karar geldi. Buna göre TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi.

Ekleme: 13.04.2023 - 15:53 Güncelleme: 13.04.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan döviz ve TL için yeni karar!Bankalardan edinilen bilgiye göre, TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarında değişikliğe gitti. Buna göre, döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar, telefon aracılığıyla doğrudan anlık fiyat (forward kur) vererek TCMB ile Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım işlemi gerçekleştirebilecek.

AYNI GÜN VEYA EN FAZLA BİR YIL VADELİ OLABİLECEK

Saat 10.00-16.00 arasında gerçekleşebilecek işlemler, avro veya dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek.

İŞLEM MİKTARI 500 BİN AVRO VEYA DOLAR OLARAK ARTIRILABİLECEK

Bununla birlikte işlem miktarı en az 1 milyon avro veya dolar olmak üzere işlem miktarı 500 bin avro veya dolar olarak artırılabilecek.

Söz konusu işlemlerin vadesinde tutarlar Türk lirası olarak netleştirilecek ve vade tarihinde ilan edilen TCMB gösterge niteliğindeki avro veya dolar alış kurunun işlem kurundan yüksek olması halinde TCMB bankalara, döviz alış kurunun işlem kurundan düşük olması halinde ise bankalar TCMB'ye kur farkını Türk lirası üzerinden ödeyecek.

BANKALAR TCMB'DE İŞLEMİN YÜZDE 2,5'İ ORANINDA TEMİNAT BULUNDURMAK ZORUNDA

Söz konusu işlemler için bankalar TCMB'de işlemin yüzde 2,5'i oranında teminat bulundurmak zorunda olacak ve gerçekleşen işlemlerden komisyon alınmayacak.
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