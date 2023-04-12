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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Ev sahipleri tutuklandı

Başakşehir'de 56 kaçak göçmene yer temin eden 3 ev sahibi ve 1 aracı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, her bir kaçak göçmen başına da 5 bin 740 lira para cezası kesildi.

Ekleme: 12.04.2023 - 10:43 Güncelleme: 12.04.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Ev sahipleri tutuklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve ‘şok evleri' olarak adlandırdıkları mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Başakşehir ilçesinde 7 adrese operasyon düzenlendi.

Ev sahipleri tespit edildi
Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayan Ö.A., A.H. ve M.Y. isimli 3 ev sahibinin kaçak göçmenleri evlerinde barındırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Ayrıca Y.E. isimli yabancı uyruklu bir şüphelinin de adreslerin kaçak göçmenlere kiralanmasında aracılık yaptığı tespit edildi.

56 göçmen yakalandı
Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 56 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, kaçak göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Para ve hapis cezası
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bu kişilere evlerinde barındırdıkları her bir kaçak göçmen başına 5 bin 740 liradan toplam 321 bin 440 TL idari para cezası kesildi.

Diğer yandan yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.



İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Ev sahipleri tutuklandı


İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Ev sahipleri tutuklandı

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Ev sahipleri tutuklandı
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