Dört ilde sağanak yağış sele neden oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Şiddetli sağanak Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Şanlıurfa'da etkili oldu. Kent merkezleri ve birçok ilçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.İlçe kırsalarında bazı ekili tarlaların da su altında kalarak zarar gördüğü görüldü. Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.