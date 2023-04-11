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Kahramanmaraş’ta kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası ailesinden 4 kişinin cenazesini alıp defin işlemlerini başlatan genç, geçirdiği trafik kazası sonrası gittiği hastanede ölü olduğunu öğrendi.

Ekleme: 11.04.2023 - 12:27 Güncelleme: 11.04.2023 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş’ta kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı
Suriyeli İzzeddin Halluf, 2005 yılında dünyaya geldi.

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Halluf ailesinin bireyleri ve yakınları, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlere Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Aile bireylerinden 10 kişi, felakette hayatını kaybetti.

Resmiyette ölü gözüküyor
Geçen ay, yıkık şehrin Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası önünde bir otomobilin çarpması sonucu kardeşi ile beraber ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan İzzeddin Halluf, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından evine geçti.

Ancak İzzeddin Halluf, resmiyette ölü olduğunu öğrendi.

Kahramanmaraş’ta kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı

Yardım istiyor
'Ölü' olduğunun İl Göç İdaresi kayıtlarına geçtiğini dile getiren genç, geçirdiği kaza sonrası sağlık hizmetlerinden faydalanamadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Yaşananları anlatan Halluf, şöyle konuştu:

Pansuman bile yaptıramıyor

'18 yaşına 4 ay önce girmiştim, imam hatip lisesi öğrencisiydim. Birkaç gün önce trafik kazası geçirmiştim. Ağır yaralandım ve hastanede tedavim yapıldı. Taburcu olacağım gün, sekreter bizimle görüştü ve SGK dosyamızın açık olmadığını söyledi. 18 yaşına yeni girmiş olduğumu söyleyince ben de 4 ay önce 18 yaşına girdiğimi belirttim. Biz göç idaresine gittik, konuştuk. Orada benim öldüğümü söylediler. Trafik kazası sonrası ayağımdan ameliyat olduğumdan dolayı pansuman ve diğer sağlık işlemlerini yaptıramıyorum.'

'Sanırım defin işlemleri sırasında karışıklık oldu'

SGK dosyamızın açılmasını istediler ya da belli bir ödeme ile sağlık hizmetinden faydalanacağımı söylediler. Şu anda sistemde ölü olarak görünüyorum. Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum. Ayağımdan ameliyat olduğumdan dolayı platin var ve gidip gelmekten zorlanıyorum. Çünkü beni görmek istiyorlar ve yaşayıp yaşamadığımı bilmek, ona göre işlem yapmak istiyorlar. Ablam, yeğenim, eniştem, amcam ve kuzenlerim olmak üzere depremde 10 kişiyi kaybettim. 4'ünü ben teslim almıştım defin işlemleri için. Sanırım o sırada bir karışıklık olmuş diye düşünüyorum.

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