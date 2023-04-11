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İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı

Meral Akşener, Fetullah Gülen için 'berrak bir zekası olan büyük insan' diyen avukat İrfan Sönmez'i, Elazığ'dan milletvekili yapmak için kolları sıvadı.

İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Ekleme: 11.04.2023 - 11:51 Güncelleme: 11.04.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Seçim hazırlığı yapan partiler, YSK'ya milletvekili adaylarını sundu.

Listelerin yayınlanmasından sonra belli olan isimler tartışmalara neden oldu.

CHP'nin listesinde PKK destekçilerine verilen yerler dikkat çekerken, İyi Parti'nin de FETÖ hayranlarını ön plana çıkardığı ortaya çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan listeye yazdı.

Akşener'in "Türk milliyetçisi" diyerek sahip çıktığı Sönmez'in, FETÖ'nün kanalında teröristbaşından övgüyle bahsettiği sözler yeniden gündem oldu.

İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı

"Allah dostudur"
Sönmez, Fetullah Gülen için şu ifadeleri kullandı:

Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur.

İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Sosyal medyada yaptığı övgüler de ortaya çıkan Sönmez, tepkilerin ardından çareyi hesabını kapatmakta buldu.

İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
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