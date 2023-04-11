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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!

İBB'nin sürekli bahaneler üreterek yapmadığı Başakşehir-Kayaşehir Metro hattını Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla bitiren ve hizmete alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara ulaşımında büyük rahatlık sağlayacak yeni metro hattını devreye alıyor. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yarın Başkan Erdoğan vatman koltuğuna geçerek hizmete açacak.

Ekleme: 11.04.2023 - 16:35 Güncelleme: 11.04.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ankara'da raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yarın devreye alıyor.

ANKARA-GAR-KIZILAY METRO HATTI DEVREYE GİRİYOR

Yeni metro açılışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

'Ankara'ya yeni bir proje daha kazandırıyoruz! AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz.'

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!

KEÇİÖREN'DEN KIZILAY'A AKTARMASIZ YOLCULUK

Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor. Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek. Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.

379 MİLYON AVRO TASARRUF SAĞLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önceki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, 3,3 kilometrelik hattın yapımında toplam 7 bin 295 metre tünel imalatı yapıldığını, 14 bin 590 metre ray döşendiğini belirtmişti. Karaismailoğlu, metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte, kara yolu işletmesinden 104 milyon avro, kaza maliyetlerinden 42,7 milyon avro, zamandan 123,9 milyon avro, çevresel kirlilikten 108,4 milyon avro olmak üzere toplam 379 milyon avro tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetmişti.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!

METRO ARACI SAYISI 4 KATINA ÇIKARILDI

Türkiye genelinde 12 ilde toplam 852,9 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletiliyor. Bunun 353,6 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirildi.

Şu an Bakanlık tarafından yapımı devam eden 11 projede toplam 96,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor.

Ankara'nın 23 kilometrelik raylı sistem hattına ilave olarak 41,2 kilometre uzunluğundaki 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu Metrosu (M2), 15,4 kilometrelik Batıkent-Sincan Metrosu (M3), 9,2 kilometrelik Ankara Keçiören-AKM Metrosu (M4) Bakanlık tarafından yapılarak toplam hat uzunluğu 64,2 kilometreye çıkarıldı.

Açılışı yapılacak AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ile birlikte Bakanlık tarafından Ankara'ya toplam 44,5 kilometre metro hattı kazandırılmış olacak.

Ayrıca söz konusu metroların inşasının yanı sıra bu hatlarda hizmet vermek üzere mevcut 108 araca ilave 324 adet yeni nesil ve yüzde 51 yerlilik oranı ile metro araç alım işi Bakanlıkça yapıldı. Mevcutta bulunan metro araçları depolama ve bakım merkezi ek bina ve parklanma alanlarıyla büyütülerek kapasitesi artırıldı ve ayrıca Çayyolu bölgesinde ilave yeni bir depolama ve bakım merkezi daha Bakanlık tarafından tesis edildi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
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