LGBT savunucusu Gökçe Gökçen CHP'den ilk sırada aday oldu

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Kimi partilerde sürprizler yaşanırken, kimilerinde de tahmin edilen sonuçlar çıktı. Sürpriz yaşanan partilerden biri de hiç kuşkusuz CHP oldu. 27. dönemde görev alan milletvekillerinin çoğunu listelere almayan CHP'de yeni isimler öne çıktı. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2018'de yapılan genel seçimlerde İzmir'de 2. Bölge 1. sıradan milletvekilliğine seçilmişti.O dönem Cumhurbaşkanı adaylığını Muharrem İnce'ye bırakan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olacak.Kılıçdaroğlu'nun yerine ise zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen bir isim aday gösterildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bir önceki dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adayı olarak gösterildiği İzmir 2. Bölge 1. sıradan listelere girdi.Öte yandan 31 yaşındaki genç siyasetçi daha önce maden şehitleri ve LGBT ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Amasra'daki maden faciasında partisinin mesajını alıntılayarak, 'Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız' demişti.Partisinin konuyla ilgili mesajına tepki gösteren Gökçen, asıl LGBT ile ilgili ifadeleriyle biliniyor. LGBT derneklerinin yapmak istediği yürüyüşlere müdahale edilmemesi gerektiğini savunan Gökçen, yasaklarla ilgili eleştiride bulundu. LGBT'ye karşı çıkmayı saldırganlık olarak gördüğünü ifade eden Gökçen, 'Bir grup nefret dolu saldırgandan korkacak, doğruları söylemekten çekinecek değiliz. Onur Haftası kutlu olsun!' açıklamasını yaptı.