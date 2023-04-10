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Beyaz Gazete
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CHP'li isimden Kılıçdaroğlu yorumu: Her zaman kaybeden kişi...

İngiliz The Times, altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu hakkında analiz yayımladı. Analizde Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğu belirtildi, "Kazanırsa ilk olacak" denildi. Ayrıca CHP'li bir ismin "Her zaman kaybeden kişi" sözleri paylaşıldı.

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu yorumu: Her zaman kaybeden kişi...
Ekleme: 10.04.2023 - 12:07 Güncelleme: 10.04.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu yorumu: Her zaman kaybeden kişi...
İngiliz The Times gazetesi, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında analiz yayımladı.

Analizde Kılıçdaroğlu için, 'Çocukken bile alışılmadık derecede sessizdi' denildi ve şu ifadelere yer verildi:

'Altı kardeşi, Türkiye'nin doğusundaki ücra dağlarda yolları bile olmayan evlerinin yakınındaki otlaklarda gürültü patırtı çıkarırken, o sakin kalır ve kendini okumaya verirdi.

Şimdi Dersimli kitapsever çocuk, Türkiye cumhurbaşkanı olma yarışında.'

'KAZANIRSA BİR İLK OLACAK'

Mezhepçi ifadelere yer veren gazete, Kılıçdaroğlu'nun geçmişinden şu ifadelerle bahsetti:

'Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye'nin Sünni olmayan ilk cumhurbaşkanı olacak. İnanç sistemi Alevilik, Şii İslam'ın bir koludur ve hümanizmi, barışı ve cinsiyet eşitliğini savunur.

Aleviler camide namaz kılmazlar, içki içebilirler ve kadınlar genellikle başörtüsü takmazlar.' Öte yandan, CHP liderinin şimdiye kadar yaşadığı seçim yenilgilerine de analizde yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu 2010'dan itibaren 'partisini birçok seçim yenilgisine sürüklediği' belirtildi.

'ERDOĞAN'IN KARİZMASINDAN YOKSUN'

CHP içindeki bazı eleştirmenlerin ve daha geniş kesimdeki muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çok yaşlı, çok sessiz kazanamamayla çok ilişkili' olduğunu söylediği aktarıldı. 'Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun' denildi.

'KAYBEDENİ, KAZANAN ADAMA KARŞI YARIŞTIRIYORSUNUZ'

Adının açıklanmasını istemeyen CHP'li bir siyasetçinin, 'Her zaman kaybeden kişiyi, her zaman kazanan bir adama karşı yarıştırıyorsunuz.' şeklindeki sözü paylaşıldı.

'AYAKKABISIYLA SECCADENİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca geçtiğimiz günlerde seccade üzerindeki ayakkabılı pozu da İngiltere merkezli gazetenin gündemindeydi:

'Kılıçdaroğlu, geçen hafta, Ramazan orucunu bozmak için bir yemekte ayağında ayakkabısıyla (ciddi bir hakaret) 'kazara' seccadenin üzerine çıktı.'
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